Kanada'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti, acil durum ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanada'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti, acil durum ilan edildi - Son Dakika Dünya

Kanada'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti, acil durum ilan edildi

6 saat önce

Kış mevsiminde görülen soğuk havasıyla bilinen Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador şehirlerinde baş gösteren kar fırtınası sebebiyle acil durum ilan edildiView on euronews.

Kış mevsiminde görülen soğuk havasıyla bilinen Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador şehirlerinde baş gösteren kar fırtınası sebebiyle acil durum ilan edildiView on euronews

Kanada'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti, acil durum ilan edildi

Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:33 
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