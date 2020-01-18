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Kanada'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti, acil durum ilan edildi
6 saat önce
Kış mevsiminde görülen soğuk havasıyla bilinen Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador şehirlerinde baş gösteren kar fırtınası sebebiyle acil durum ilan edildiView on euronews.
Kış mevsiminde görülen soğuk havasıyla bilinen Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador şehirlerinde baş gösteren kar fırtınası sebebiyle acil durum ilan edildiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:33
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