Kanada'da 407 ordu mensubu Kovid-19 aşısı olmayı reddettiği için ihraç edildi - Son Dakika
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Kanada'da 407 ordu mensubu Kovid-19 aşısı olmayı reddettiği için ihraç edildi

29.09.2022 06:44
Kanada'da 407 ordu mensubu Kovid-19 aşısı olmayı reddettiği için ihraç edildi

Kanada'da Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 407 askeri personelin orduyla ilişkisi kesildi.

Kanada'da Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 407 askeri personelin orduyla ilişkisi kesildi.

Kanadalı yayın kuruluşu CTV News'in haberine göre, Justin Trudeau hükümetince 2021 yılı ekim ayında getirilen, "federal kurumlarda görevli kamu çalışanlarının iki doz zorunlu Kovid-19 aşısı olmaları" kararı, askeri personeli de içine aldı.

Söz konusu karar, bu yılın haziran ayında askıya alınmasına rağmen silahlı kuvvetler personeli bundan muaf tutuldu.

Habere göre, Ekim 2021'den bu yılın eylül ayına kadar iki doz Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 299 askeri personelin orduyla ilişiği kesildi.

Haberde, Kanada Silahlı Kuvvetlerinde düzenli ordu mensubu 108 askerin de 13 Eylül 2022 tarihinden itibaren aynı gerekçe ile ihraç edildiği belirtildi.

Aşı olmayıp ücretsiz izne ayrılan kamu çalışanları göreve dönmeye başladı

Öte yandan, aşı karşıtı olan ve hükümetin aşı zorunluluğu kararı sonrası izin haklarını kullanan federal kamu çalışanlarının, kararın askıya alındığı haziran ayından itibaren görevlerine dönmeye başladıkları kaydedildi.

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, iki doz Kovid-19 aşı zorunluluğunun silahlı kuvvetlerde görev yapan askeri ve sivil personel için devam edeceğini duyurmuştu.

Kanada'da salgın sonrası başlatılan aşılama çalışmaları, ülkenin bir kesimi tarafından reddedilmiş ve aşı karşıtlığı toplu eylemlere de neden olmuştu.

Aşılama çalışmalarında ülke nüfusunun yüzde 82'si iki doz Kovid-19 aşısı olmuştu.

Sınır girişlerindeki Kovid-19 uygulamaları 1 Ekim'de sona eriyor

Bu arada, ülkeye kara, deniz ve hava yolu ile giriş yapacak yolcuların uymaları gereken Kovid-19 uygulamaları da 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren kaldırılıyor.

Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, yaptığı açıklamada, sınır geçişlerinde iki doz aşı belgesi, ArriveCAN uygulamasının zorunlu kullanımı, uçak ve trenlerde maske zorunluluğu gibi kuralların 1 Ekim'de sona ereceğini duyurdu.

Kararla, Kanada'ya giriş yapanların varış öncesi veya varış yerinde Kovid-19 testinden geçmesi ve karantinaya girmesi mecburiyeti de sonlandırıldı.

YORUMLAR
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Sayıştay Raporu: Hacettepe Üniversitesi Aşı Sempozyumu'ndan Sponsorluk ve Reklam Geliri Elde Etti. Sayıştay Raporu: Hacettepe Üniversitesi Aşı Sempozyumu'ndan Sponsorluk ve Reklam Geliri Elde Etti. Myanmar'daki askeri yönetim muhalifi manken Kanada'ya sığındı Myanmar'daki askeri yönetim muhalifi manken Kanada'ya sığındı
Kaynak: AA

Kanada, Aşı, Güncel, Son Dakika

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