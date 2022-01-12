Üye Girişi
Kanada'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alınacak - Son Dakika

Kanada'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alınacak

12.01.2022 14:51
Kanada'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alınacak

Kanada'nın Quebec eyaleti, Kovid-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alacak.

Kanada'nın Quebec eyaleti, Kovid-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alacak.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Kanada'da Kovid-19 bağlantılı ölümlerin en fazla görüldüğü yer olan Quebec eyaletinin Başbakanı François Legault, ülkede aşı olmayanları mali olarak cezalandıran ilk kişi olacağını belirtti.

Legault, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmayan kişilerin "katkı payı" ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Katkı payının miktarına henüz karar verilmediğini ancak "önemli" bir miktarda olacağını aktaran Legault, "Bunun bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet meselesi olduğunu düşünüyorum. Bence bu tür bir önlemi onlara borçluyuz." ifadesini kullandı.

İl verilerine göre, yoğun bakımda aşılanmayan Kovid-19 hastalarının oranının yüzde 45 olduğu Quebec'te, ölenlerin sayısı ise 12 bin 28'e çıktı.

Quebec'te son 24 saatte 8 bin 710 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Eyaletin en büyük şehri olan Montreal'deki hastanelerin yüzde 100 kapasiteye yaklaştığı ve şimdiden Kovid-19 harici tedavileri kısıtlamaya başladığı belirtildi.

Federal verilere göre, Quebec sakinlerinin yüzde 85'inden fazlasına 1 Ocak'a kadar en az bir doz aşı uygulandı.

Quebec'te esrar ve alkol satış noktalarında alışveriş yapmak için aşı belgesi gerekliliği ile 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Öte yandan Singapur'da da 8 Aralık 2021'den itibaren kendi isteğiyle aşılanmamış Kovid-19 hastalarından ücret alınmaya başlanacağı duyurulmuştu.

YORUMLAR
500

Quebec, Kanada, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alınacak - Son Dakika


Avrupa'nın en uzun tüneli olacak Zigana Tüneli'nde ışık göründü! İki şehir arası 40 dakika kısalacak Avrupa'nın en uzun tüneli olacak Zigana Tüneli'nde ışık göründü! İki şehir arası 40 dakika kısalacak         
16:29
Sokak köpeklerinden korkup elektrik direğine tırmanan küçük çocuğun korku dolu anları kamerada Sokak köpeklerinden korkup elektrik direğine tırmanan küçük çocuğun korku dolu anları kamerada         
16:21
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:20 Sokak köpeklerinden korkup elektrik direğine tırmanan küçük çocuğun korku dolu anları kamerada
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
15:26 Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:37:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kanada'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alınacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement