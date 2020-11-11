Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 692'ye çıktı - Son Dakika

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 10 bin 692'ye yükseldiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı da son bir haftada 36 bin 830 artarak, 276 bin 466'ya yükseldi.

Son bir haftada ülke genelinde 463 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 10 bin 692'ye çıktı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören ve durumu kritik olanların sayısı da 41 bin 651.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 10 milyon 44 bin 738 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 222 bin 165 oldu.