Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 591'e çıktı - Son Dakika

Kanada'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, salgında son bir haftada 278 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta 23 bin 313 olan Kovid-19 ölümleri, 278 artarak 23 bin 591'e yükseldi.

Bakanlık verilerine göre aynı dönemde ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı da 55 bin 255 artarak 1 milyon 58 bin 652'den 1 milyon 113 bin 907'ye çıktı.

Bakanlık salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını da 1 milyon 3559 olarak duyurdu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 29 milyon 813 bin 864 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da bugüne kadar toplam 9 milyon 775 bin 267 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısı da 880 bin 60 oldu.