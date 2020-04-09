Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakası sayısı 476'ya çıktı - Son Dakika

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 169 kişi daha hayatını kaybetti.



Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerde artış kaydedilmeye devam ediliyor. Resmi verilere göre, hafta başında 307 olan ölüm vakası sayısı, 169 kişi artarak 476'ya yükseldi. Kanada Sağlık Bakanlığı, aynı zaman diliminde 15 bin 512 olan pozitif Kovid-19 vaka sayısının da 3 bin 779 kişi artarak 19 bin 291'e yükseldiğini duyurdu.

Başbakan Justin Trudeau evindeki karantinadan çıktı



Bu arada, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisini evinde karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaklaşık 1 aydır çalıştığı evinden ilk kez çıkarak federal parlamento binasındaki kabine toplantısına katıldı. Trudeau, günlük basın toplantısında, "Kanadalıların çoğunun evlerinde kalmalarını istediğimiz için evden çalışmaya devam edeceğim ancak özel konular veya stratejik toplantılar için evden ayrılmam gerektiği takdirde tüm uygun önlemleri alarak çıkacağım" dedi.



Kanadalıların dörtte biri sosyal mesafe kuralına uymuyor



Öte yandan ülkede yapılan bir anket, Kanadalıların dörtte birinin 2 metre olan sosyal mesafe kuralına uymadıklarını ortaya koydu. Ipsos isimli araştırma kuruluşunun 3-7 Nisan'da Global News için gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 26'sı sosyal mesafe tedbirine uymadığını söyledi. 1006 kişi ile gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 37'si de ülke genelinde sosyal mesafe uygulamasının ciddiye alınmadığı görüşünde.



Air Canada, işten çıkarttığı 16 bin 500 personelini geri işe aldı



Kanada Havayolları Air Canada'nın, Kovid-19 salgınının patlak vermesinden sonra işten çıkarttığı personelini geri işe aldığı açıklandı. Air Canada, Başbakan Trudeau'nun açıkladığı ücret sübvansiyon programı kapsamında federal bütçeden aldığı destekle 16 bin 500 çalışanını geri işe çağırdı. Şirket işe geri aldığı personeline geriye dönük olarak 15 Mart'tan itibaren ödeme yapacak ve bu uygulama 6 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek. Air Canada, Kovid-19 salgını sonrası tüm uçuşlarını durdurmuştu.