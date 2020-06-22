Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471'e yükseldi - Son Dakika

Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471'e yükseldi

Kanada'da yeni tip koronavisürüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 75 artarak 8 bin 471'e yükseldi.

Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471'e yükseldi, System.String[]

Kanada'da yeni tip koronavisürüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 75 artarak 8 bin 471'e yükseldi.


Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarında son iki günde de artışlar kaydedildi.

Bakanlık, toplam ölü sayısının 75 artarak 8 bin 471'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca 101 bin 864 olan pozitif Kovid-19 vaka sayısı, son 48 saatte 885 artarak 102 bin 749'a çıktı.

Kanada'da bugüne kadar toplam 2 milyon 415 bin 441 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 64 bin 813 olduğunu açıkladı.


Meksika ile Kanada arasında geçici tarım işçileri konusunda anlaşma sağlandı


Bu arada Meksika hükümetinin, daha önce Kovid-19'a karşı korumasız kaldıkları gerekçesiyle durdurduğu Meksikalı geçici tarım işçileri konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı açıklandı. Meksika Dışişleri Bakanlığı, Geçici Tarım İşçileri Programı kapsamında çiftliklerde çalışacak Meksika vatandaşlarının sıhhi koşullarının iyileştirmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bakanlık, Kanada ile geliştirilmiş güvenlik ve sağlık korumaları konusunda anlaşmaya varıldığını ve geçici tarım işçilerinin Kanada'ya gönderilmesine devam edileceğini belirtti.

Meksika geçen hafta salı günü, Kanada'daki 17 ayrı çiftlikte baş gösteren Kovid-19 salgınının ardından Meksikalı geçici işçilerden 3'ünün ölmesi üzerine koronavirüs enfeksiyonu kapan çiftliklere işçi göndermeyi durdurduğunu açıklamıştı.

Kanada Federal İstihdam Bakanı Carla Qualtrough da yaptığı yazılı açıklamada, Meksikalı geçici işçilerin durumlarının iki ülke yetkililerinin oluşturduğu bir komisyon tarafından sürekli izleneceğini ve yaşanacak olumsuzluklara anında müdahale edileceğini belirtti. Kanada'daki çiftliklere her yıl, Meksika başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden 60 bin geçici işçi çalışmak için geliyor.

Meksika, Kanada, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 08:45 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471'e yükseldi - Son Dakika Dünya

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