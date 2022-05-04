Kanada'da Kovid-19 Kısıtlamaları Kalktı, Havalimanlarında Kuyruklar Uzadı - Son Dakika
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Kanada'da Kovid-19 Kısıtlamaları Kalktı, Havalimanlarında Kuyruklar Uzadı

04.05.2022 16:33
Kanada'da Kovid-19 Kısıtlamaları Kalktı, Havalimanlarında Kuyruklar Uzadı

RICHMOND, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentindeki Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik taraması için sıraya giren insanlar görülüyor, 3 Mayıs 2022.

RICHMOND, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentindeki Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik taraması için sıraya giren insanlar görülüyor, 3 Mayıs 2022. Kanada'da Kovid-19 kısıtlamalarının çoğunun kaldırılmasıyla büyük havalimanlarında seyahat edenlerin sayısı arttı. Ancak yolcular, kısmen güvenlik tarayıcılarının eksikliği nedeniyle, güvenlikten geçmek için daha uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

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Vancouver, Kanada, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Kanada'da Kovid-19 Kısıtlamaları Kalktı, Havalimanlarında Kuyruklar Uzadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada'da Kovid-19 Kısıtlamaları Kalktı, Havalimanlarında Kuyruklar Uzadı - Son Dakika
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