Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 663'e çıktı - Son Dakika

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 663'e çıktı

Kanada'da son 48 saatte elde edilen verilere göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 88 artarak 8 bin 663'e yükseldi.

Kanada'da son 48 saatte elde edilen verilere göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 88 artarak 8 bin 663'e yükseldi.

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Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kanada genelinde iki gün önce 8 bin 575 olan Kovid-19 ölümlerinde son rakam, 88 artarak 8 bin 663'e çıktı.

Kanada'da aynı zaman diliminde kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı da bin 219 artışla 104 bin 865'den 106 bin 84'e çıktı. Kanada'da bugüne kadar toplam 2 milyon 770 bin 153 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 69 bin 107 olduğunu açıkladı.


Kanada'nın kuruluş yıldönümü Kovid-19 nedeniyle ilk kez farklı kutlandı


Öte yandan 153. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kanada'da, ilk kez Kovid-19 salgını nedeniyle toplu etkinlikler yapılmadı. Bugüne kadar başken Ottawa başta olmak üzere önemli kentlerde konser ve havai fişeklerle yapılan kutlama etkinlikleri, Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Kanada halkının evlerinde yaptığı kutlamalara ek olarak, sanal ortamda düzenlenen bazı etkinliklerle, ülkenin 153. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Başbakan Justin Trudeau, bir benzerini İkinci Dünya Savaşı'nda yaşayan Kanada'nın, bu yıl zor koşullarda bir Kanada Günü kutladığını hatırlatarak, birçok ailenin sevdiklerini kaybettiğini söyledi. Trudeau, "Ebeveynlerimizin yüz yüze geldiği gerçek de buydu. Bu onların, ortaya çıkan zorluklardan inşa ettikleri ülke. Bu Kanada Günü'nde sıra bizde. Şimdi Kanada'yı 21. yüzyıl için yeniden başlatmalı ve yeniden inşa etmeliyiz." dedi.


İç hat uçuşunda Kovid-19'lu yolcu alarmı


Bu arada WestJet Havayollarına ait WS 248 sefer sayılı Toronto-Halifax uçağında, Kovid-19 semptomları gösteren bir yolcunun seyahat etmesi, Halifax'taki sağlık otoritelerini alarm durumuna geçirdi.

Nova Scotia Eyalet Sağlık Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, uçaktaki yolcuların Kovid-19'a maruz kalma ihtimaline karşı en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmaları istendi. Havaalanında ateş ölçerle kontrol edilerek uçağa alınan yolcunun durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Sağlık Bakanlığı, Justin Trudeau, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 06:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 663'e çıktı - Son Dakika

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