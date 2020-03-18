Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e çıktı - Son Dakika

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e çıktı

35 dakika önce

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e çıktı, System.String[]

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Hükümetin internet sitesinde salgına ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4'ten 8'e, virüs bulaşanların sayısı ise 375'ten 569'a çıktı.

Ölümlerin 7'si British Columbia, 1'i de Ontario eyaletinde gerçekleşti.

82 milyar dolarlık yardım paketi

Salgın nedeniyle karantina altında olan Başbakan Justin Trudeau, bu şartlarda üçüncü kez basın toplantısı düzenledi.

Trudeau, Kanadalılara, gelir desteği, ücret sübvansiyonları ve vergi ertelemelerinin dahil olduğu 82 milyar dolarlık bir yardım paketinin müjdesini verdi.

Paketin 27 milyar dolarlık kısmının doğrudan halka verilecek destekleri içerdiğini belirten Trudeau, kalan 55 milyar dolarlık kısmın da vergi ertelemeleri yoluyla iş dünyasının likidite ihtiyacına destek için kullanılacağını ifade etti.

Başbakan Trudeau, salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan federal parlamentonun paketi görüşmek üzere açılacağını, ardından tekrar kapanacağını kaydetti.


WestJet tüm uluslararası uçuşları durdurdu


Öte yandan, Kanadalı hava yolu şirketi WestJet, tüm uluslararası uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Calgary merkezli şirketten yapılan açıklamada, bundan böyle Kanada hükümetiyle ortak kurtarma uçuşlarına odaklanılacağı bildirildi.

Montreal merkezli Air Transat ile Porter hava yolu şirketi de uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Justin Trudeau, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:36 Kaynak: AA

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