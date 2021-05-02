Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti

02.05.2021 09:15
Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 571 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 571 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta vaka sayısı 50 bin 61 artarak 1 milyon 176 bin 978'den 1 milyon 227 bin 39'a çıktı.

Aynı dönemde 23 bin 690 olan Kovid-19 ölümleri 571 artarak 24 bin 261'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 1 milyon 119 bin 239 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık kuruluşlarında bugüne dek 31 milyon 590 bin 568 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da bugüne kadar toplam 13 milyon 646 bin 12 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, tam aşılama uygulanan kişi sayısı 1 milyon 20 bin 376'ya ulaştı.

Uluslararası seyahatler için sertifika arayışı sürüyor

Kanada hükümetinin, salgın nedeniyle kısıtlı olan uluslararası seyahatleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek Kovid-19 aşı sertifika sistemlerinin geliştirilmesi hakkında uluslararası ortaklarla arayış içinde olduğu belirtildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanı Patty Hajdu, CBC'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Hükümetinin "aşı pasaportları" kavramını benimsediğini ve aşılanmış Kanadalıların tekrar uluslararası seyahat etmelerine izin verecek bir tür sertifika bulacağını belirten Hadju, şunları söyledi:

"G7 üyesi meslektaşlarımla buna bir tür standartlaştırılmış yaklaşımla nasıl sahip olabileceğimize dair düzenli olarak görüşüyorum. Buna halen de devam ediyoruz. Kanadalılar seyahat etmek isteyecek. Yıllar içinde diğer seyahat gereksinimlerinde değişiklikler olduğu gibi Kanadalıların da uluslararası seyahat edebilmek için hazırlıklı olmaları gerekiyor. Biz de bunun için gerekeni yapacağız."

Hadju, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Avrupa'nın Dijital Yeşil Sertifika programı hakkında görüştüklerini aktararak, kendilerinin de mevcut seçeneklerden en iyi olanı bulmak için çalıştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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