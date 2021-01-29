Kanada'da Kovid-19 salgını nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

Kanada'da Kovid-19 salgını nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

29.01.2021 21:49
Kanada'da Kovid-19 salgını nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanmakta olan kısıtlamalara yenilerinin eklendiğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanmakta olan kısıtlamalara yenilerinin eklendiğini açıkladı.

Başkent Ottava'daki Başbakanlık konutunun önünde basın toplantısı düzenleyen Trudeau, salgına rağmen tatil amaçlı uçuşların arttığını hatırlatarak "Air Canada, WestJet, Sunwing ve Air Transat, yarından itibaren tüm Karayip destinasyonlarına ve Meksika'ya hava hizmetlerini iptal etmeyi kabul etti. Bu durum, 30 Nisan'a kadar devam edecek." dedi.

Trudeau, "Kovid-19 nedeniyle şu anda hem yurt içinde hem de yurt dışında karşılaştığımız zorlukları düşündüğümüzde, hepimiz artık uçma ve tatil zamanının olmadığı konusunda hemfikiriz. Bu zorlu önlemleri şimdi uygulayarak, hepimizin bu tatilleri planlayabileceği daha iyi bir zamanı dört gözle bekleyebiliriz." diye konuştu.

Kanada'ya gelenler 3 gün otelde kalarak testten geçirilecek

Başbakan Trudeau, Kanada'ya dönen kişiler için havalimanlarında PCR testi yaptırma şartı getirildiğini de duyurdu. Trudeau, ülkeye giriş yapan herkese Kovid-19 testi uygulanacağını ve bunun sonucunu beklerken de gelenlerin bir otelde üç güne kadar zorunlu karantinaya alınacağını söyledi.

Yolcuların kalacağı otellerin resmi makamlarca belirleneceğini kaydeden Trudeau, otel masraflarını da yolcuların ödeyeceğini ve bunun maliyetinin de 2 bin Kanada dolarından (11 bin 400 TL) fazla olmasının beklendiğini hatırlattı. Trudeau, "Otellerde kalanlardan test sonuçları negatif çıkanlar, daha sonra gözetim ve denetimi önemli ölçüde artırılmış evde karantinaya alınacaklar. Testleri pozitif olanlar, potansiyel endişe varyantlarını taşımadıklarından emin olmak için derhal belirlenmiş devlet tesislerinde karantinaya girecekler." şeklinde konuştu.

Son günlerde yaptığı açıklamalarla Kanadalılara "şimdi tatil zamanı değil" çağrısında bulunan Trudeau, yeni tedbirlerin insanları ülke dışına zorunlu olmayan gezilere çıkmaktan caydırmayı amaçladığına işaret etti.

Kara sınırlarında da PCR testi istenecek

Başbakan Trudeau, zorunlu olmayan yolcuların kara sınırlarında da PCR test sonucu göstermesi gerekeceğini açıkladı. Trudeau, "Önümüzdeki haftalarda, zorunlu olmayan yolcuların ABD ile olan kara sınırına girmeden önce negatif bir PCR test sonucu göstermelerini isteyeceğiz. Bu uygulama için ek test gereksinimlerini karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Ülke basınına yansıyan resmi raporlarda, uluslararası seyahatle bağlantılı vakaların, Kanada'daki Kovid-19 vakalarının yüzde ikisini oluşturduğu belirtiliyor.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana Kanada'ya toplam 8,6 milyon kişi giriş yaptı.

Bu rakamın yüzde 74'üne denk gelen, ülkeler arasında mal taşıyan 6,3 milyon kamyon şoförü ve diğer işçiler kısıtlamalara tabi tutulmadı.

Kanada'da salgının başladığı Mart 2020'den bu yana bir dizi kısıtlama uygulamaya konuldu.

Ülkeye giren herkesin iki hafta boyunca evinde zorunlu karantinaya girmesi uygulaması halen devam ediyor.

Kanada'da federal hükümet, 7 Ocak itibarıyla da Kanada'ya uçacak olanlara, kalkıştan 72 saat önce yapılmış ve sonucu negatif olan PCR testi zorunluluğu getirmişti.

Ülkede salgının en yoğun görüldüğü Ontario ve Quebec eyaletlerinde ise zorunlu olmayan iş yerleri halen kapalı bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da Kovid-19 salgını nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi - Son Dakika


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