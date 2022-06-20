Kanada'da Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen plastik poşet yasağı süreci yeniden başlatıldı - Son Dakika
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Kanada'da Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen plastik poşet yasağı süreci yeniden başlatıldı

20.06.2022 19:40
Kanada'da Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen plastik poşet yasağı süreci yeniden başlatıldı

Kanada'da, 2021'de uygulamaya gireceği açıklanan ancak Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen plastik poşet yasağı için süreç yeniden başlatıldı.

Kanada'da, 2021'de uygulamaya gireceği açıklanan ancak Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen plastik poşet yasağı için süreç yeniden başlatıldı.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Steven Guilbeault, Quebec kentinde yaptığı açıklamada, tek kullanımlık plastik malzemelerin yasaklanmasına dair süreci tekrar başlattıklarını duyurdu.

Yasağın plastik pipetleri, poşetleri, çatal-kaşık-bıçak takımlarını, karıştırma çubuklarını, köpükten paket servis kaplarını ve teneke içecek kutularını bir arada tutan plastik halkaları içerdiğini belirten Guilbeault, uygulama ile bu malzemelerin ithalat ve üretiminin bu yıl aralıktan itibaren yasaklanacağını açıkladı.

Tek kullanımlık bu malzemelerin 2023 sonunda satıştan kalkacağını belirten Guilbeault, bu tür plastiklerin ihracatının da 2025 sonunda sona ereceğini bildirdi.

Guilbeault açıklamasında, "Kanadalılara tek kullanımlık plastikleri yasaklayacağımıza söz verdik. Bugün, tam olarak yaptığımız şey bu. Bundan sonra işletmeler, ister kağıt pipetler ister yeniden kullanılabilir çantalar olsun, Kanadalıların istediği sürdürülebilir çözümleri sunmaya başlayacak. Bu yeni düzenlemelerle, plastik kirliliğini azaltmak, topluluklarımızı ve sevdiğimiz yerleri temiz tutmak için tarihi bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada hükümeti, sıralanan plastik malzemeleri Çevre Koruma Yasası uyarınca 2021 yılında toksik olarak listelemiş ve bu yolla yeni düzenlemelerin önünü açmıştı.

Başlangıçta 2021'de hayata geçeceği açıklanmasına rağmen uygulama; yasağa temel dayanak oluşturacak bilimsel değerlendirmenin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi üzerine durdurulmuştu.

Öte yandan Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından en son 2019'da yayımlanan bir araştırmaya göre, ülkede yaklaşık yarısı plastik ambalaj olmak üzere 3,3 milyon tondan fazla plastik atık bulunuyor.

Federal veriler, 2019'da Kanada'da yıllık 15,5 milyar plastik alışveriş poşeti, 4,5 milyar parça plastik çatal bıçak takımı, 3 milyar karıştırma çubuğu, 5,8 milyar pipet, 183 milyon altılı plastik halka ve 805 milyon köpüklü paket servis kapları satıldığını gösteriyor.

Kanada'nın Newfoundland-Labrador, Prince Edward Island ve Nova Scotia eyaletleri ile Regina, Victoria ve Montreal gibi bazı şehirlerde, plastik poşet yerine kağıt alışveriş torbası uygulaması geçtiğimiz yıllarda başlamıştı.

Ülkedeki birçok fast-food satış noktası, son birkaç yılda plastik pipetleri kağıt versiyonlarıyla değiştirirken, önde gelen bazı süpermarket zincirleri de 2020 yılından bu yana plastik poşet uygulamasına son vermişti.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, alışveriş, Quebec, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen plastik poşet yasağı süreci yeniden başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'da Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen plastik poşet yasağı süreci yeniden başlatıldı - Son Dakika
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