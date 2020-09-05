Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 133 bini geçti - Son Dakika

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son bir haftada 3 bin 799 artarak 133 bin 128'e yükseldi.
Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre aynı dönemde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 artarak 9 bin 189'a çıktı.
Ülkede bugüne kadar toplam 5 milyon 697 bin 380 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.
Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam yaptığı açıklamada, sonbaharın Kovid-19 salgınında yeni riskleri de beraberinde getireceği uyarısında bulunarak kapalı ortamlarda toplanılmamasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 21:19 - Kaynak: AA
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