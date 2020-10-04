Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 166 bini geçti - Son Dakika

Kanada genelinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında pozitif vaka sayısının 166 bini geçtiği açıklandı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısında son bir haftada 13 bin 643 artış kaydedildi. Bu verilere göre bir hafta önce 152 bin 704 olan vaka sayısı 166 bin 347'ye yükseldi.

Bu arada Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında tedavileri devam eden Kovid-19 hastalarından son bir haftada 175 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu artışla ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 305'den 9 bin 480'ye çıktı.

Kanada genelindeki sağlık tesislerinde bugüne kadar toplam 7 milyon 563 bin 615 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalgayla mücadele eden Kanada'da eyaletler arasındaki en yüksek vaka ve ölüm sayısı Quebec eyaletinde kaydedildi. Nunavut eyaletinde ise salgının başladığı günden bugüne kadar hiçbir vaka ya da ölüm saptanmadı.