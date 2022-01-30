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Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı - Son Dakika

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı

30.01.2022 00:46
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısının 3 milyon 25 bin 664'e yükseldiği bildirildi.

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısının 3 milyon 25 bin 664'e yükseldiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelindeki Kovid-19 vaka sayısı, 11-30 Ocak'ta 430 bin 384 arttı.

Ülkedeki bu 20 günlük dönemde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 782 artarak, 33 bin 645'e çıktı.

Kanada resmi verilerine göre Kanada'da bugüne kadar 31 milyon 830 bin 180 kişiye ilk doz aşı, 30 milyon 40 bin 710 kişiye iki doz aşı yapılırken, Omicron dalgası ile hızlanan aşılamada, şu ana kadar 15 milyon 372 bin 439 kişi üçüncü doz aşı oldu.

Ülke genelindeki hastanelerde Kovid-19 nedeniyle halen 10 bin 340 kişi tedavi görüyor. Kapasitesinin üzerinde hasta ile karşı karşıya kalan birçok hastanede ise, acil olmayan binlerce ameliyat erteleniyor.

Kanada'da Omicron'un alt varyantı görüldü

Bu arada, Kanada Halk Sağlığı Kurumunun (PHAC) Şefi Dr. Theresa Tam, bilim insanlarınca BA.2 olarak adlandırılan yeni bir Omicron alt varyantının Kanada'da da tespit edildiğini açıkladı.

Tam, ülkede halen 100'den fazla BA.2 alt varyant vakası olduğunu belirterek, "Bu varyantı gerçekten alan ilk ülkelerden biriyiz ve en az 100'den fazla vakamız var." dedi.

Omicron'un orijinal versiyonundan daha "sinsi" olarak kabul edilen BA.2 alt varyantı hakkında çok az bilgi bulunduğu ve daha bulaşıcı olabileceği değerlendiriliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Omicron, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı - Son Dakika
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