Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 624 bini geçti - Son Dakika

Kanada'da, son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı, 53 bin 613 artarak 624 bin 553'e yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili verileri güncelledi.

Buna göre son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı, 53 bin 613 artarak 624 bin 553'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 879 kişi daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 16 bin 317'ye çıktı.

Ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 528 bin 871 oldu.