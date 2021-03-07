Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 886 bin 95'e ulaştı - Son Dakika

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 886 bin 95'e ulaştı

07.03.2021 20:51
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 886 bin 95'e ulaştı, System.String[]

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son bir haftada kaydedilen Kovid-19 vaka sayısının 22 bin 316 artarak 886 bin 95'e çıktığını açıkladı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son bir haftada kaydedilen Kovid-19 vaka sayısının 22 bin 316 artarak 886 bin 95'e çıktığını açıkladı.

Bakanlık verilerine göre, Kanada'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 281 artarak 21 bin 954'ten 22 bin 235'e yükseldi.

Bakanlık, salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını ise 833 bin 819 olarak açıkladı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 25 milyon 190 bin 668 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 375 bin 938 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanan ülkede, toplam 565 bin 399 kişiye aşı yapıldı.

"Aşılara rağmen virüsler hala görünmez yollarla yayılıyor"

Kanada Halk Sağılığı Ajansı Başkanı Dr. Therasa Tam, salgının yıl dönümü nedeniyle CBC televizyonunda yaptığı açıklamada, aşılamanın olumlu sonuçlarını almaya başladıkları söyledi.

Küresel sağlık krizinin geleceği hakkında giderek daha iyimser olduklarını belirten Tam, "Aşılara rağmen virüs hala görünmez yollarla yayılıyor. Bu nedenle maske ve sosyal mesafe uygulamasına bir süre daha devam etmemiz gerekiyor. Diğer kısıtlayıcı önlemleri mümkün olan en kısa sürede durdurmak istiyoruz." dedi.

AstraZeneca aşısında 65 yaş ve üzeri için uyarı

Öte yandan Kanada Ulusal Bağışıklık Danışma Komitesi (NACI), AstraZeneca-Oxford aşısının 65 yaş ve üstü kişilerde kullanılmamasını tavsiye etti.

Aşılama konusunda aldığı kararlarla hükümete tavsiyelerde bulunan komite, son olarak, AstraZeneca-Oxford aşısının 65 yaş ve üstü kişilerde "etkinliği hakkında sınırlı bilgi nedeniyle" önerilmediğini duyurmuştu.

Kanada, Kovid-19 salgını ile mücadelede halen Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca-Oxford'un iki dozluk ve Johnson & Johnson'ın da tek dozluk aşısını kullanıyor.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, bu firmaların aşılarının 65 yaş ve üstü kişilerde güvenli olarak kullanılabileceğini belirterek onay vermişti.???????

Sağlık Bakanlığı, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 886 bin 95'e ulaştı - Son Dakika


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