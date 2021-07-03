Yıkılan heykelden detaylar
Heykelin üzerine boya ile bırakılan el işaretleri
Çocuk ayakkabıları
Manitoba Yasama Binası bahçesi
MANITOBA - Kanada'nın Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg'deki Manitoba Yasama Binası'nın bahçesinde bulunan Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykeller, Kanada'da yatılı okullarda yerli çocuklara ait toplu mezarların tespit edilmesinin ardından düzenlenen protestolarda göstericiler tarafından yıkıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kanada'da Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı - Son Dakika