Son Dakika Haberleri: Kanada'da küçük uçak düştü: 7 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Kanada'da küçük uçak düştü: 7 ölü - Son Dakika

Kanada'da küçük uçak düştü: 7 ölü

6 saat önce

Kanada'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Kanada'da küçük uçak düştü: 7 ölü, System.String[]

Kanada'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.


Kanada'da küçük bir uçak inişe hazırlandığı sırada düştü. Uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer düşen uçağın, Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Markham şehrinden Kingston Havalanı'na gittiğini ve inişe hazırlandığı sırada düştüğünü açıkladı. Kingston polisi, düşen uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini, sağ kurtulan kimsenin olmadığın belirtti. Kazanın meydana geldiği saatlerde ise havanın rüzgarlı olduğu aktarıldı.


Kazada ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - OTTAWA

Ontario, Kanada, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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