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Kanada'da kule vinç çöktü: 4 ölü - Son Dakika

Kanada'da kule vinç çöktü: 4 ölü

13.07.2021 23:11
Kanada'da kule vinç çöktü: 4 ölü, System.String[]

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Kelowna kentinde bir şantiyedeki kule vincin çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi enkaz altında kaldı.

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Kelowna kentinde bir şantiyedeki kule vincin çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi enkaz altında kaldı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Kelowna Birimi Sözcüsü Adam MacIntosh, vincin çökmesi sonucu 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

MacIntosh, enkazın altında henüz ulaşılamayan 1 kişinin daha olduğunu ve onun da öldüğüne inanıldığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay sonrası bir kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklayan sözcü, hayati tehlikesi olmayan yaralının taburcu edildiğini kaydetti.

26 katlı bir bina inşaatı için kurulan vincin kumanda kısmının, çökme sırasında birçok binaya zarar verdiği ve bölgede elektriklerin kesildiği bildirildi.

Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da kule vinç çöktü: 4 ölü - Son Dakika


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