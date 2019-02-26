Son Dakika Haberleri: Kanada'da "Küresel Girişimcilik Yarışması 2019" Gerçekleştirildi

Kanada'da "Küresel Girişimcilik Yarışması 2019" Gerçekleştirildi

1 saat önce

Kanada Ryerson Üniversitesi ve Ankara Kalkınma Ajansı İşbirliğiyle "Küresel Girişimcilik Yarışması 2019" gerçekleştirildi.

Kanada'da
Kanada Ryerson Üniversitesi ve Ankara Kalkınma Ajansı İşbirliğiyle "Küresel Girişimcilik Yarışması 2019" gerçekleştirildi.

Genç yeteneklere küresel ölçekte etki oluşturacak ve ticarileşebilecek fikirler oluşturma vizyonuyla Kanada Ryerson Üniversitesi Ted Rogers Yönetim Okulu tarafından 2015 yılının Mayıs ayında hayata geçirilen Küresel Girişimcilik Yarışması (KGY), Ankara Kalkınma Ajansı ve Ryerson Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Kanada'nın Toronto şehri ve komşu bölgelerden gelen, farklı disiplinlerde eğitim görmüş gençlerin, dünyanın seçilen bir bölgesinde sosyal inovasyon ile etki oluşturacak fikirleri geliştirmesi adına her sene düzenlenen yarışmada bu sene üç takım yarıştı. Toronto şehrinde düzenlenen eğitim ve lokal yarışma ile başlayan yarışmanın temasını, Ankara'da sosyal ve ekonomik etki oluşturacak fikirler oluşturdu. Gençler, Ankara'da gerçekleştirdikleri teknopark ve kamu kurum ve kuruluşları ziyaretlerinden oluşan ve 48 saat süren bir hackathon etkinliği ile fikirlerini geliştirerek jüriye sundu.

2019 yılı proje konuları da tarımla uğraşan kişilerin ürünlerini internetten kolayca satmalarını sağlayan mobil uygulama fikri, Ankara'da yaşayan ve küçük çaplı işletmelerin ürünlerini satmaları için pazar yeri uygulaması ve bakkalların ürünlerini satacağı pazar yeri uygulaması ve anında teslim hizmeti olarak belirlendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

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