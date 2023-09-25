Lunaparkta kamikaze arızası! Yolcular baş aşağı asılı kaldı - Son Dakika

Lunaparkta kamikaze arızası! Yolcular baş aşağı asılı kaldı

Son Güncelleme: 25.09.2023 12:21

Kanada'nın Ontario kentinde bir lunaparkta kamikazede meydana gelen arıza sonucunda yolcular yaklaşık 30 dakika boyunca baş aşağı asılı kaldı. Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan yolcular nefes almada güçlük çektiklerini belirtti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Kanada'nın Ontario kentinde lunaparkta bir kamikazede yaşanan arızanın ardından yolcular yaklaşık 30 dakika boyunca oyuncakta baş aşağı asılı kaldı.

BAŞ AŞAĞI ASILI KALDILAR

Kanada'nın Ontario kentinde bir lunaparktaki kamikazede nedeni bilinmeyen bir arıza meydana geldi. O sırada kamikazede bulunanlar 30 dakika boyunca oyuncakta baş aşağı asılı kaldı. Lunaparktaki ziyaretçiler kamikazede mahsur kalanların kurtarılmasını korku dolu gözlerle izlerken, kamikazede bulunanlar ise dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Olaya müdahale eden ekipler yolcuları kurtarırken sağlık ekipleri, kamikazede bulunanların baş aşağı kaldıkları için organlarının ciğerlerine yaptığı ağırlık nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ontario, Kanada, Kaza, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Lunaparkta kamikaze arızası! Yolcular baş aşağı asılı kaldı - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı
15:31 Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı
15:24 Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama
15:12 Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin jestini karşılıksız bırakmadı
15:08 EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak
14:54 Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla
14:53 Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu
14:45 Maden sahasından geçen avcılar, 3 gün boyunca çukurda mahsur kalan Fransız gezgini kurtardı
14:42 10 gün önce Turkcell CEO'su olarak atanan Bülent Aksu, görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 15:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Lunaparkta kamikaze arızası! Yolcular baş aşağı asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement