Lunaparkta kamikaze arızası! Yolcular baş aşağı asılı kaldı

Kanada'nın Ontario kentinde lunaparkta bir kamikazede yaşanan arızanın ardından yolcular yaklaşık 30 dakika boyunca oyuncakta baş aşağı asılı kaldı.

BAŞ AŞAĞI ASILI KALDILAR

Kanada'nın Ontario kentinde bir lunaparktaki kamikazede nedeni bilinmeyen bir arıza meydana geldi. O sırada kamikazede bulunanlar 30 dakika boyunca oyuncakta baş aşağı asılı kaldı. Lunaparktaki ziyaretçiler kamikazede mahsur kalanların kurtarılmasını korku dolu gözlerle izlerken, kamikazede bulunanlar ise dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Olaya müdahale eden ekipler yolcuları kurtarırken sağlık ekipleri, kamikazede bulunanların baş aşağı kaldıkları için organlarının ciğerlerine yaptığı ağırlık nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.