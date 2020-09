Kanada'da Meryem Ana heykeline saldırı - Son Dakika

Kanada'da bir kilisenin bahçesindeki Meryem Ana heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar, heykelin başını kopararak kayıplara karıştı.

Kanada'nın Toronto kentinde bulunan Our Lady of Lebanon Kilisesi'nin bahçesinde 25 yıldır yer alan Meryem Ana heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar heykelin baş kısmını kopararak kayıplara karıştı. Kilisenin papazı Walid El Khoury yaptığı açıklamada, heykele yapılan saldırıyı fark etmelerinin ardından heykelin baş kısmını kilisenin dört bir yanında aradıklarını fakat bulamadıklarını aktardı. Yaşanan saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşan ve polise bildiren Khoury, "Bu vandalizmi görünce çok şaşırdık. Büyük ihtimalle bu olay gece yarısı veya şafak vakti yapıldı. Kesik kafayı her yerde aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Böylesine acınacak ve kötü niyetli bir eylemden dolayı dehşete düştük. Polisle temasa geçtik, onlara bazı fotoğraflar gönderdik ve konuyu araştırmalarını istedik. Kilise binasının etrafına yerleştirilen güvenlik kameralarındaki görüntüleri gözden geçiriyoruz ve bunu kim yapmışsa ona dair bazı ipuçları bulmayı umuyoruz" dedi.

Khoury, güvenlik kamerası kayıtlarında dün gece saat 03.00 sularında kilisenin bahçesine giren bir kişiyi tespit ettiklerini açıklarken, olaya dair herhangi bir bilgiye ulaşan vatandaşların polise bildirmesi çağrısında bulundu.

(İHA)