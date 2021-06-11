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Kanada'da Müslüman aileye yönelik saldırıdan sağ kurtulan çocuğa yardım yağıyor - Son Dakika

Kanada'da Müslüman aileye yönelik saldırıdan sağ kurtulan çocuğa yardım yağıyor

11.06.2021 15:21
Kanada'da Müslüman aileye yönelik saldırıdan sağ kurtulan çocuğa yardım yağıyor, System.String[]

Kanada'nın Ontario eyaletinde Müslüman bir aileyi hedef alan saldırıdan sağ kurtulan 9 yaşındaki Fayez Afzaal'a dünyanın dört bir yanından yardım yağıyor.

Kanada'nın Ontario eyaletinde Müslüman bir aileyi hedef alan saldırıdan sağ kurtulan 9 yaşındaki Fayez Afzaal'a dünyanın dört bir yanından yardım yağıyor.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile kasten çarpmış, saldırıda aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 9 yaşındaki Fayez Afzaal ise yaralanmıştı. Ailenin en küçük üyesi için dünyanın dört bir yanından bağış yapılmaya başlandı. GoFundMe üzerinden başlatılan kampanyada 3 günde toplanan miktar 763 bin 653 doları buldu. Dünya çapında Müslümanlara odaklı bir platform olan olan LaunchGood tarafından da ikinci bir kampanya başlatıldı. Kampanyada perşembe akşamı itibarıyla 1 milyon 91 bin 31 dolar toplandı. Yapılan açıklamalara göre her iki kampanya da kurbanların ailesinin ve Londra Müslüman cemaatinin desteğini ve onayını aldı.

Kampanyayı başlatan ve ailenin en yakın dostlarından biri olduğu söylenen Sana Yasir, "İnsanların bu kadar bağış yapması ve dünyanın her yerinden, farklı ırk ve dinlerden insanların bağış yapması benim için çılgınca bir şey" ifadelerini kullandı.

Yasir, kampanyaya destekte bulunan kişilerin Fayez'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için kendilerine ulaştığını belirtti. Yasir, "Şu anda yanımızda duran ve sevgilerini, desteklerini gösteren kaç kişinin olduğunu görmek çok çok rahatlatıcı" dedi.

GoFundMe yetkilileri de saldırı kurbanı ailenin yakınlarının cenaze masraflarını karşılamak için paraya ihtiyaçları olmadığını belirterek, kampanyanın Fayez'e yardım için başlatıldığını ifade etti.

Saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki Nathaniel Veltman, birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Veltman'ın annesi Alysia Bisset dün yaptığı açıklamada, oğlunun eylemlerini "iğrenç bir suç" olarak nitelendirerek, "Kurbanlar ve ailesi için dua ediyorum. Bu trajediden etkilenen herkes için en içten dualarım devam edecek. Devam eden soruşturma ve yargılamalar nedeniyle daha fazla yorum yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

(Ceren Yanar Polat/İHA)

Kanada'da Müslüman aileye yönelik saldırıdan sağ kurtulan çocuğa yardım yağıyor

Müslüman, Ontario, Londra, Kanada, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kanada'da Müslüman aileye yönelik saldırıdan sağ kurtulan çocuğa yardım yağıyor - Son Dakika


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