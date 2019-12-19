Kanada'da Müslümanlar dini sembol yasağını Yüksek Mahkemeye taşıyacak - Son Dakika
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Kanada'da Müslümanlar dini sembol yasağını Yüksek Mahkemeye taşıyacak

6 saat önce

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), Quebec eyaleti yönetimince hazırlanarak haziranda yasalaşan dini sembolleri yasaklayan kanuna itiraz edecek.

Kanada'da Müslümanlar dini sembol yasağını Yüksek Mahkemeye taşıyacak, System.String[]

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), Quebec eyaleti yönetimince hazırlanarak haziranda yasalaşan dini sembolleri yasaklayan kanuna itiraz edecek.

NCCM'den yapılan yazılı açıklamada, Quebec Temyiz Mahkemesinin tartışmalı yasaya yapılan itirazı reddetmesinin ardından davaya Kanada Yüksek Mahkemesinde (SCC) itirazda bulunulacağı belirtildi.

Açıklama görüşlerine yer verilen NCCM yöneticisi Mustafa Faruk, bu "yersiz kanun" iptal edilene kadar durmayacaklarını kaydederek, "Öğretmenler ve diğer kamu sektörü çalışanları işlerinden zorla alınırken, kanunun yol açtığı ciddi ve onarılamaz zararı durdurmak için SCC'den girişimde bulunmasını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kanada Sivil Özgürlükler Birliği gibi kuruluşlar ve çok sayıda kişinin de girişimlerini desteklediğini vurgulayan Faruk, "Yahudiler, Müslümanlar, Sihler, Katolikler ve hiçbir dine mensup olmayanlar da bizimle birlikte mücadele ediyor ve bu işe yarıyor. Söz konusu yasaya destek yüzde 70'ten yüzde 48'e düştü. Bu gerçekten çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa nedeniyle bazı öğretmenlerin başörtülerini çıkarmayı reddettikleri için iş başvurularının geri çevrildiği kaydediliyor. Davaya yönelik itirazın Ekim 2020'de Kanada Yüksek Mahkemesinde görülmesi bekleniyor.

Quebec Eyalet Başbakanı Francois Legault ise yasanın din ve devlet işlerini ayırdığı, laikliğe katkı sağladığı ve Quebec halkının da yasayı desteklediği görüşünü savunuyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun devletin vatandaşlarına nasıl giyinmeleri gerektiğini söyleyemeyeceği yönündeki değerlendirmesinin davayla ilgili federal süreçlere kapı araladığı yorumu yapılırken, Legault, Trudeau'ya bu işten uzak durması uyarısında bulunmuştu.

Dini sembollerin kullanımını yasaklayan yasa teklifi Quebec Eyalet Meclisinde haziranda yapılan oylamada kabul edilmişti. Quebec eyaletinde iktidarda bulunan Avenir Quebec koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan kanunla öğretmenler, hakimler, polis memurları, gardiyanlar ve bazı kamu görevlilerinin mesai saatleri boyunca dini anlam ifade eden başörtüsü, peçe, haç veya kipa kullanmaları yasaklanmıştı. Yasa ile peçe takan kadınların da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları hükmü getirilmişti.

Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:39 Kaynak: AA
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