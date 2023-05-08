Kanada'da Orman Yangınları: 108 Noktaya Yayıldı, 29 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kanada'nın batısında yer alan Alberta eyaletindeki orman yangınları 108 noktaya yayılırken, evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 29 bine yükseldi.

Alberta eyaletinden yetkililerin açıklamasında, 6 Mayıs'ta başlayan yangınların, komşuları British Columbia bölgesine sıçramasıyla 108 noktaya yayıldığı ve bu nedenle tahliye edilen kişi sayının 29 bine çıktığı belirtildi.

British Columbia'daki kuvvetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin yayılmasının beklendiği aktarılan açıklamada, bölgede kontrol altına alınamayan yangınların çevresinde yaşayanlara evlerini boşaltmaları çağrısı yapıldı.

Alberta Acil Durum Yönetimi Ajansının yöneticisi Colin Blair, zorlu koşullar nedeniyle net hasar raporlarının henüz tamamlanamadığını ancak ilk belirlemelere göre Fox Lake kasabasında 20 ev, bir karakol ve bir dükkan dahil birçok binanın zarar gördüğünü söyledi.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Kanada'nın Alberta eyaletinde, 6 Mayıs'tan bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle 13 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Yetkililer, aşırı sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle 78 noktadaki yangının 19'unun kontrolden çıktığını bildirmişti.

Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

Tahliye edilenlere, ücretsiz geçici barınma, yemek hizmetleri, giyim, sağlık hizmetleri sağlanıyor ve hayvanlarının bakımı yapılıyor.