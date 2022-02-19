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Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestocuları gözaltına alınmaya başlandı - Son Dakika

Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestocuları gözaltına alınmaya başlandı

19.02.2022 13:29

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak organize edilen "Özgürlük Konvoyu" protestosuna katılan kamyon şoförlerinin gözaltına alınmaya başlandığı bildirildi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak organize edilen "Özgürlük Konvoyu" protestosuna katılan kamyon şoförlerinin gözaltına alınmaya başlandığı bildirildi.

Ottawa polisi, göstericileri şehir merkezinden uzaklaştırmasının yakın olduğunu açıklamasından yaklaşık iki saat sonra bazı kamyon şoförlerini gözaltına almaya başladı.

Ocak sonundan bu yana süren protestonun organizatörleri arasında olduğu söylenilen Chris Baber'in de gözaltına alındığı görüntüler Kanada medyasına yansırken polis henüz protesto liderinin kimliğini doğrulamadı.

Gözaltılara rağmen bazı protestocuların Parlamento Tepesi'nde müzik eşliğinde karda dans ettiği, sarı yelekli çok sayıda polisin göstericilere broşür dağıtarak dağılmamaları durumunda tutuklanabilecekleri konusunda uyardığı görüldü.

Gözaltılar federal hükümetin Acil Durumlar Yasası'nı pazartesi günü yürürlüğe koymasının ardından gelirken ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edildi.

Kanada'da Özgürlük Konvoyu protestocuları gözaltına alınmaya başlandı
Kanada'da Özgürlük Konvoyu protestocuları gözaltına alınmaya başlandı
Kanada'da Özgürlük Konvoyu protestocuları gözaltına alınmaya başlandı

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Özgürlük Konvoyu, Protesto, Ottawa, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alınmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestocuları gözaltına alınmaya başlandı - Son Dakika
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