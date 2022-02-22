Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestolarına destek verenlerin banka hesapları donduruluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestolarına destek verenlerin banka hesapları donduruluyor

22.02.2022 20:49
Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestolarına destek verenlerin banka hesapları donduruluyor

Kanada'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarına destek verenlerin banka hesapları donduruluyor.

Kanada'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarına destek verenlerin banka hesapları donduruluyor.

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Acil Durumlar Yasası'nın ilanı ile 76 banka hesabının dondurulduğunu ve uygulamanın gerek görüldüğü sürece devam edeceğini açıkladı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi de Acil Durumlar Yasası uyarınca bir dizi banka ve kripto para hesabının dondurulduğunu doğruladı.

Polis, 34 hesabı da incelemeye aldı.

Kamyoncu tişörtüne 20 dolar ödeyen kadının hesabını da dondurdular

Bu arada protestocu kamyoncuları desteklemek için hazırlanıp satışa sunulan tişörtü satın alan bir kadının banka hesabının da dondurulduğu bildirildi.

Muhafazakar Parti Sarnia Milletvekili Marilyn Gladu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismini vermediği ama seçmenlerinden olan bir kadının, 20 dolara tişört satın aldıktan sonra hesabının dondurulduğunu duyurdu.

Acil Durumlar Yasası uygulama önergesi parlamentoda kabul edildi

Hükümet tarafından parlamentoya sunulan yasanın uygulama önergesi de dün gece geç saatlerde Kanada Federal Parlamentosu genel kurulunda 151 hayır oyuna karşı 185 evet oyu ile kabul edildi.

Kovid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan ve başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarına karşı Kanada hükümeti Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.

Ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından 14 Şubat Pazartesi günü ilan edilen Acil Durumlar Yasası, finansal kurumlara, ablukayla bağlantılı bir kişinin veya işletmenin hesabını mahkeme emri olmadan dondurmak veya askıya almak için yeni yetkiler vermişti.

YORUMLAR
500
Kanada Sivil Özgürlükler Derneği, Trudeau hükümetini mahkemeye verdi Kanada Sivil Özgürlükler Derneği, Trudeau hükümetini mahkemeye verdi

Özgürlük Konvoyu, Kanada, Banka, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestolarına destek verenlerin banka hesapları donduruluyor - Son Dakika


Son Dakika
20:34 Rekabet Kurumu, 23 zincir marketle ilgili soruşturma başlattı! Sözlü savunma 22 Mart'ta yapılacak
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:23 Husumetli olduğu çiftle markette karşılaştı, kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 1 yaralı
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 20:58:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestolarına destek verenlerin banka hesapları donduruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement