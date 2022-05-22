Kanada'da potasyum yüklü tren raydan çıktı - Son Dakika
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Kanada'da potasyum yüklü tren raydan çıktı

22.05.2022 23:58
Kanada'da potasyum yüklü tren raydan çıktı

Kanada'nın Alberta eyaletinde potasyum taşıyan yük treninin raydan çıktığı bildirildi.

Kanada'nın Alberta eyaletinde potasyum taşıyan yük treninin raydan çıktığı bildirildi.

Kanada'nın Alberta eyaletinde yer alan Fort Macleod kasabası yakınlarında Kanada Pasifik Demiryolu şirketine ait bir yük treninin raydan çıktığı bildirildi. Trenin potasyum yüklü olduğu ve kaza sonucu 43 vagonun raydan çıktığı ifade edilerek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilerek, kamu güvenliği tahdit eden bir durumun olmadığı aktarıldı. - OTTAWA

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Kaynak: İHA

Kanada, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanada'da potasyum yüklü tren raydan çıktı - Son Dakika


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