Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu

02.05.2022 21:20
Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu

Vatandaşların camiye gelişi Namaz kılınması Hediye dağıtımı Bayramlaşma Hamilton Mountain Camisi İmam-Hatibi Mesud Tora ile röportaj Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu HAMİLTON (AA) – Kanada'da Müslüman nüfusun en yoğun olduğu kentlerden Hamilton'da bayram coşkusu yaşandı.

Vatandaşların camiye gelişi

Namaz kılınması

Hediye dağıtımı

Bayramlaşma

Hamilton Mountain Camisi İmam-Hatibi Mesud Tora ile röportaj Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu

HAMİLTON (AA) – Kanada'da Müslüman nüfusun en yoğun olduğu kentlerden Hamilton'da bayram coşkusu yaşandı.

Ülkenin en büyük kapasitesine sahip camilerinden biri olan Hamilton Mountain'de üç kez bayram namazı kılındı.

Her seferinde yaklaşık 5 bin kişinin bayram namazı kıldığı caminin çevresindeki yollarda da kilitlenen trafiğe şehir polisi müdahale etmek zorunda kaldı.

Üç namazda da birçok kişi caminin içinin dolması nedeniyle avluda ibadet etmek zorunda kaldı.

Bayram namazının ardından tekbirler getiren cemaat, İslam alemi ve insanlık için hep birlikte dua etti. Müslümanlar namaz sonrası bayramlaştı.

Cemaat, üçüncü kez kılınan bayram namazının ardından çocuklar için düzenlenen oyuncak dağıtım etkinliğine katıldı.

Hamilton Mountain Camisi İmam-Hatibi Mesud Tora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayramın ruhunda çocukları sevindirmek var. Biz de hayırsever kardeşlerimizin de yardımıyla 1000'in üzerinde çocuğumuza yaşlarına ve cinsiyetlerine göre hediye oyuncak çantaları hazırladık." dedi.

Hamilton'da hafta sonu da çocuklar için Bayram Festivali düzenlenecek.

Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu
Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu
Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu
Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu
Kanada'da Ramazan Bayramı coşkusu

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Kaynak: AA

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