Kanada'da rehine krizi devam ediyor - Son Dakika

Kanada'da rehine krizi devam ediyor
14.11.2020 00:34
Kanada'da rehine krizi devam ediyor Kanada'nın Montreal şehrinde öğle saatlerinde Fransız oyun şirketi olan Ubisoft binasının çatısında onlarca Ubisoft çalışanı kim veya kimler tarafından yapıldığı belli olmayan kişiler tarafından rehin alındı.
Kanada'da rehine krizi devam ediyor
MONTREAL - Kanada'nın Montreal şehrinde öğle saatlerinde Fransız oyun şirketi olan Ubisoft binasının çatısında onlarca Ubisoft çalışanı kim veya kimler tarafından yapıldığı belli olmayan kişiler tarafından rehin alındı. Bölgeye 1.30 sularında çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bir yandan da polis helikopterleri olayı havadan takip etmeye başladı. Olay yeri ve çevresi polis tarafından kapatıldı. Rehinelerde herhangi bir telaş görünmezken veya şimdiye kadar herhangi bir ölü veya yaralı bildirilmemesine rağmen sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletiliyor. Olayla ilgili resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmazken polisin bekleyişi devam ediyor.
Son Dakika Best Model'in ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın Miss Model seçilmesi tartışma yarattı Kanada'da Ubisoft binasındaki asılsız ihbar panik yarattı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti