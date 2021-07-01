Kanada'da rekor sıcak hava dalgası: 5 günde 486 ölü

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bu hafta hava sıcaklığı, ülkede verilerin tutulduğu dönemde daha önce görülmedik düzeye yükseldi. Sıcak hava sonucu 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti.

Sıcak hava dalgasında ölenlerin çoğunun havalandırılmayan evlerde yalnız yaşadığı bildiriliyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, çoğu ileri yaşta olan kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

British Columbia eyaletindeki Lytton kasabasında yaşayan yaklaşık 250 kişi tahliye edildi. Kasabada Salı günü hava sıcaklığı 49,6 dereceye çıkmıştı.

Lytton Belediye Başkanı Jan Polderman, Çarşamba günü kasabada yangın çıktığını açıkladı. Polderman, CBC News'e yaptığı açıklamada, "Bütün kasaba yanıyor. İlk duman görülmesinden sonra aniden her yerde yangın çıkması tam 15 dakika sürdü" dedi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.

'70 yıllık hayatımda böyle bir şey yaşamadım'

British Columbia eyaletinde yaşayan Janice Houldsworth BBC'ye dört gündür dışarı çıkmaya cesaret edemediğini söyledi.

Houldsworth, "70 yıllık hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Bütün pencereleri kararttık. Ayaklarımızı soğuk suya sokuyoruz, duş alıyoruz ve litrelerce sıvı içiyoruz" dedi.

British Columbia'daki birçok evde, yaz ayları genellikle ılıman geçtiği için klima bulunmuyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Vancouver sakini de, insanların klima nedeniyle akın ettiği otellerde yer kalmadığını söyledi.

British Columbia'daki yetkililer halkı, bazı evlere ayıların girmesi sonrası, evlerinin kapılarını açık bırakmamaları konusunda uyardı.

Vancouver'da yaşayanlardan, arabalarının camlarının güneşte park etmemelerine rağmen çatladığını ve eridiğini söyleyenler oldu.