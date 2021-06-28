Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kanada Meteoroloji Hizmetleri'nin açıklamasına göre, British Columbia eyaletinde dün öğleden sonra kaydedilen 46,1 santigrat derece sıcaklık, ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Kanada tarihindeki bir önceki rekor yüksek sıcaklık, Temmuz 1937'de Saskatchewan eyaletinde kaydedilen 45 santigrat derece olmuştu.

BİRÇOK EV İÇİN TAHLİYE KARARI

Bu arada British Columbia eyaletindeki Pemberton Vadisi'nde aşırı sıcaklar nedeniyle karların beklenenden hızlı ve çok eridiği, bu nedenle yükselen nehir seviyeleri yüzünden birçok ev için tahliye kararı verildiği bildirildi.

Kanada Çevre Bakanlığı meteorologlarından Derek Lee, CBC'ye yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının bugünden itibaren daha da yükseleceğini ve bazı bölgelerde 50 santigrat derecenin kaydedilmesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan British Columbia eyaletinin metropol kentlerinde, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı serinleme merkezleri açıldı.

RESTORAN, MAĞAZA VE OKULLAR KAPATILDI

Eyalette sıcaklar nedeniyle restoranlar, perakende satış mağazaları ve bazı okullar kapatılırken, Kovid-19 aşısı yapılan klinikler de randevularını ileri tarihe ertelemeye başladı.