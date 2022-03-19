Kanada'da sabah namazı kılanlara biber gazı ve balta ile saldırı girişimi - Son Dakika

Kanada'nın Mississauga kentinde bir kişi, Dar Al-Tevhid Camisi'nde sabah namazı kılanlara biber gazı sıktı ve baltayla saldırmak istedi.

Cami İmamı İbrahim Hindy, yaptığı açıklamada, elinde biber gazı ve balta bulunan bir saldırganın, sabah namazına hazırlananlara zarar veremeden durdurulduğunu söyledi.

Hindy, " Cemaat, bir adamın elinde balta ile onlara biber gazı sıktığını gördü. Görünüşe göre herkese gaz sıkmak ve baltayla saldırmak gayesindeydi." dedi.

Cemaatten 19 yaşındaki bir gencin, saldırganı durdurduğunu belirten Hindy, "Genç adam, saldırganı alaşağı etmeyi başardı ve polis gelene kadar cemaatle birlikte etkisiz halde tuttular." diye konuştu.

Hindy, cemaatten kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmadığını ancak birçok kişinin biber gazının etkisinde kaldığını kaydetti.

Peel Bölge Polisi, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.