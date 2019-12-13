Kanada'da seçim kaybeden ana muhalefet lideri istifa etti - Son Dakika
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Kanada'da seçim kaybeden ana muhalefet lideri istifa etti

6 saat önce

Kanada'da ana muhalefet Muhafazakar Partinin lideri Andrew Scheer, son seçimlerde partisini iktidara taşıyamaması dolayısıyla görevinden istifa etti.

Kanada'da seçim kaybeden ana muhalefet lideri istifa etti, System.String[]

Kanada'da ana muhalefet Muhafazakar Partinin lideri Andrew Scheer, son seçimlerde partisini iktidara taşıyamaması dolayısıyla görevinden istifa etti.


Kanada'da Ekim ayında yapılan federal genel seçimlerde, Liberal Parti lideri ve Başbakan Justin Trudeau'ya karşı en büyük rakip olarak gösterilen Muhafazakar Parti lideri, seçimlerin üzerinden 52 gün geçtikten sonra istifasını açıkladı. Muhafazakar Partiden yapılan açıklamada, Scheer'in partinin yeni lideri seçilinceye kadar görevde kalacağı duyuruldu.


-Trudeau karşısında siyaseten yenilen ve koltuğu bırakan liderler


Andrew Scheer'in istifası ile Trudeau karşısında seçim yenilgisine uğrayan ve parti liderliğinden ayrılanların sayısı 4'e yükseldi. Muhafazakar Partiye en uzun iktidar dönemini yaşatan Stephen Joseph Harper'a karşı, 19 Ekim 2015'te tek başına iktidara gelen Justin Trudeau'nun galibiyeti, Harper'ın seçim akşamı hem parti liderliğini hem de siyaseti bırakmasıyla sonuçlanmıştı. Harper'ın ardından parti liderliğine seçilen Andrew Scheer, bu kez 21 Ekim 2019'da yapılan seçimlerde partisini iktidara taşımayınca, istifa edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.


Trudeau'nun 2015'teki seçim başarısı, yine muhalefetten Yeni Demokrat Partide (NDP) de lider değişimine neden olmuştu. NDP lideri Thomas Mulcair, seçimlerde başarısız olunca parti liderliği ve siyaseti bırakmış, yerine, Hindistan asıllı Sih siyasetçi Jagmeet Singh seçilmişti. 2019 seçimlerinde partisinin oy oranı ve parlamentodaki sandalye sayısını koruyan NDP lideri Singh, seçim sonrası istifa etmeyeceğini açıklamıştı.


Kanada Federal Parlamentosunda son seçimlere kadar 1 sandalye ile temsil edilen Yeşil Parti, 2019 seçimleri sonrası lider değişikliği yaşayacak partilerden biri oldu. Yeşil Parti lideri Elizabeth May, partisinin milletvekili sayısını 3'e çıkarmasına rağmen istifa ettiğini duyurmuştu.

Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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