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Kanada'da sel nedeniyle 1 kişi öldü, acil durum ilan edildi - Son Dakika

Kanada'da sel nedeniyle 1 kişi öldü, acil durum ilan edildi

18.11.2021 16:07
Kanada'da sel nedeniyle 1 kişi öldü, acil durum ilan edildi

Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi.

Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi.

British Columbia'da 13-15 Kasım tarihlerinde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle British Columbia'nın Lower Mainland bölgesi ile eyaletin iç kesimlerini birbirine bağlayan yollar trafiğe kapandı.

British Columbia'da kayan toprağın altında kalan 1 kadın hayatını kaybederken eyalette 2 kişiden haber alınamıyor.

Bu arada federal hükümet yetkilileri, askeri personelin helikopterle yüzlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Eyalette acil durum ilan edildi

British Columbia Başbakanı John Horgan, eyalette acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Horgan, acil durum kapsamında, acil ve tıbbi hizmetlerin ihtiyacı olanlara hızla ulaştırılabilmesi için seyahat kısıtlamaları uygulanacağına dikkati çekti.

Gelecek günlerde can kaybı sayısının artabileceğini ifade eden Horgan, eyalette yaşanan felaketin 500 yılda bir gelen türden olduğunu söyledi.

Horgan, halkı stok yapmamaları konusunda uyardı.

Son iki yılda yangın, sel ve kamu sağlığında beklenmeyen zorluklar gibi çeşitli tecrübeler edindiklerini kaydeden Horgan, son 6 aydır kuraklık nedeniyle halkın tahliye edildiği Merritt kentinin bir bölümünün sular altında olduğunu söyledi.

Horgan, bu tarz olayların daha çok yaşanacağı bir gelecek için hazırlanmaya başlamaları gerektiğini dile getirdi.

Binlerce hayvan telef oldu

British Columbia Tarım Bakanı Lana Popham, felaketler nedeniyle binlerce hayvanın telef olduğunu açıkladı.

Popham, halkın yaralı hayvanlarının tedavisi için veteriner bulmak için telaşla hareket ettiğini ifade etti.

Kanada Silahlı Kuvvetleri bölgeye gönderildi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, British Columbia'da yağışların sellere yol açtığını, bunun insanların hayatlarını etkilediğini ve canlara mal olduğunu ifade etti.

Trudeau, federal hükümetin yerel yönetimlerle irtibatta olduğunu söyledi.

Halka destek vermek adına Kanada Silahlı Kuvvetleri gibi kaynaklarını bölgeye gönderdiklerini kaydeden Trudeau, temizlik ve inşa çalışmaları için yine bölgede olacaklarını vurguladı.

Kanada, Kasım, Sel, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da sel nedeniyle 1 kişi öldü, acil durum ilan edildi - Son Dakika


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