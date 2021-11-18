Kanada'da selin ortasında kalan otoparkta yangınBritish Colombia eyaletinde OHAL ilan edildi - Son Dakika

- Kanada'da selin ortasında kalan otoparkta yangın

British Colombia eyaletinde OHAL ilan edildi

TORONTO - Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Abbotsford'da selin ortasında kalan bir otoparkta çıkan yangında çok sayıda araç alevlere teslim oldu.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle British Columbia eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarıyla mücadele sürüyor. Abbotsford kentinde selin ortasında kalan bir otoparkta yangın çıktı. Alevler hızla yayılarak çok sayıda aracı yaktı. Otoparktan yoğun duman yükselirken, alevler saatler sonra söndürülebildi. Yangından kaynaklanan potansiyel zehirli duman nedeniyle halka dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Selin vurduğu British Columbia'da OHAL kararı

Sel ve toprak kaymalarının büyük hasara yol açtığı British Columbia eyaletinde olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu. Eyalet Başbakanı Başbakanı John Horgan düzenlediği basın toplantısında felaketi "500 yılda bir görülen olay" şeklinde nitelendirdi. Horgan, şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Önümüzdeki günlerde daha fazla ölüm vakasına rastlamayı bekliyoruz" dedi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da eyalette sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.