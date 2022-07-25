Kanada'da silahlı saldırgan birçok kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Kanada'da silahlı saldırgan birçok kişiyi öldürdü

25.07.2022 20:06
Kanada'da silahlı saldırgan birçok kişiyi öldürdü

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Langley kentinde bir kişinin, sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda birçok kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Langley kentinde bir kişinin, sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda birçok kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP Langley Sözcüsü Rebecca Parslow'un açıklamasına göre, yetişkin beyaz bir erkek, yerel saatle 06.00 sularında başladığı silahlı saldırıda birçok kişiyi öldürürken, bazılarını da yaraladı.

RCMP Sözcüsü, ismini açıklamadığı saldırganın yakalandığını ve gözaltında olduğunu duyururken, ölenlerin tam sayısını vermeyerek "birçok" ifadesini kullandı.

Saldırının duyulmasının ardından, olay bölgesini çembere alan polis ekipleri, cep telefonlarından yaptığı alarm duyurusu ile çevredekilerden evlerinden çıkmamalarını istedi.

Parslow, saldırganın hedef aldığı kurbanların sokaklarda yaşayan evsizler olduğunu belirtti.

Sözcü, birkaç kilometre arayla birkaç suç mahalli olduğunu açıklarken, saldırganın bağlantısının olabileceği kişi ya da kişiler üzerinde de çalıştıklarını bildirdi.

Öte yandan basına yansıyan görüntülerde, Langley şehir merkezindeki Willowbrook Alışveriş Merkezi'nin otoparkında, en az dokuz kurşun deliği olan siyah bir polis aracı görüldü.

Çok sayıda polisin sevk edildiği ve trafiğe kapatılan bölgelerdeki inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Polisin gün içinde olayın detaylarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Papa'nın Kanada ziyaretine denk gelmesi endişeye neden oldu

Bu arada sabah saatlerinde meydana gelen olayın, Papa Franciscus'un Kanada ziyaretini yaptığı günde olması güvenlik endişelerini artırdı.

Saldırının ve saldırganın motivasyonunun henüz belli olmaması ve diğer güvenlik endişeleri sebebiyle, Papa'yı koruyan güvenlik ekiplerinin artırıldığı belirtiliyor.

Papa'nın halka açık programları, ilerleyen yaşı ve fiziksel engelleri sebebiyle 1 saatle sınırlandırıldı.

Papa'nın katıldığı programlara; daha önceden belirlenen yerli liderleri ve hayattaki yatılı kilise okulu mağdurları dışında kimse dahil edilmiyor.

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Kaynak: AA

Kanada, Papa, Güncel, Son Dakika

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