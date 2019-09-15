Son Dakika Haberleri: Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
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Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

29 dakika önce

Kanada'nın Ontario eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kanada'nın Ontario eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Mississauga kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30 sularında Darcel Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 13 ve 17 yaşlarındaki 4 gencin ve 50'li yaşlardaki bir kadının da yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırı sırasında az 20 el silah sesi duyulduğunu ifade etti. Polis, saldırganla ilgili bilgi vermezken, saldırı anında bazı araçların da hasar gördüğünü açıkladı.

(Serkan Bayar/İHA)

Ontario, Kanada, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
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