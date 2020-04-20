Kanada'da silahlı saldırı: 16 ölü - Son Dakika

Kanada'nın Nova Scotia bölgesinde bir adam tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.



Kanada'nın Nova Scotia bölgesinde bulunan Portapique kasabasında 51 yaşındaki bir zanlı düzenlediği silahlı saldırıyla 16 kişiyi katletti. Diş teknisyeni olduğu belirtilen Gabriel Wortman adlı saldırgan 12 saatlik bir kovalamacanın ardından vurularak öldürüldü. Federal polis yaptığı açıklamada saatlerce süren silahlı çatışma sonrasında saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.



Polis sözcüsü Chris Weather basın toplantısında, "Çok sayıda ölü var. Ancak bu kesin rakam değil. Tahminen ölü sayısı 10'dan daha fazla olacak" açıklamasını yaptı. Weather, katliamı yapan 51 yaşındaki Gabriel Wortman'ın rastgele ateş açtığı bilgisi üzerinde durulduğunu söyledi. Kurbanlar arasında Kanada Polis Teşkilatı'nın bir üyesinin de bulunduğu bir başka polisin ise yaralandığı belirtildi.



Silah sesleri geldiğine dair alınan bir acil ihbar üzerine hareket eden yerel polis gittiği bir evin önünde ve içinde çok sayıda ceset buldu. Cinayet zanlısının olay yerinden kaçtığının anlaşılmasından sonra eyalette 12 saatlik bir kovalamaca yaşandı. Wortman, yerel saatle 23.40'da bir benzin istasyonunda vurulana kadar polis tarafından kovalandı. İlk saldırıdan sonra şüpheli tespit edilirken, polis arabası kullandığı ve ayrıca polis üniforması giydiği açıklandı.



Polise çalışmaları için teşekkür eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kalbim bu korkunç durumdan etkilenen herkesle" açıklamasını yaptı. - OTTAWA