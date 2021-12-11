Kanada'da son bir ayda Kovid-19 ölümleri azaldı - Son Dakika

Kanada'da son bir ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında azalma kaydedildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde 10 Kasım-10 Aralık tarihlerini kapsayan bir aylık dönemde toplam 668 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.

Günlük ortalama 23 kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği Kanada'da, Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının toplamı da son bir aydaki 668 artışla 29 bin 229'dan 29 bin 897'ye yükseldi.

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı da son bir aylık zaman diliminde, 88 bin 567 artarak 1 milyon 738 bin 751'den 1 milyon 827 bin 318'e çıktı.

Öte yandan Kanada Halk Sağlığı Ajansı, ülke genelinde, ilki 29 Kasım'da saptanan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantında toplam vaka sayısının 87 olduğunu duyurdu.

Kanada'da, salgının başından bu yana Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 1 milyon 764 bin 510 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 49 milyon 711 bin 113 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da şimdiye kadar 62 milyon 888 bin 118 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, her iki dozun uygulandığı kişi sayısı 29 milyon 45 bin 354 oldu.

Kanada Sağlık Bakanı Noel seyahatleri için halkı uyardı

Bu arada Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, yaklaşan Noel tatili için yurtdışına seyahat edecek Kanadalıları uyardı.

Bakan Duclos, "Omicron endişesi, küresel bir epidemiyolojik durumun hızla değişebileceğinin acımasız bir hatırlatıcısı. Herhangi bir zamanda, o anın ihtiyaçlarını karşılamak için planlarımızı ayarlamamız veya davranışlarımızı değiştirmemiz gerekebilir. Bu hem bireysel Kanadalılar hem de hükümetler için geçerli. Yurt dışına seyahat etmeyi düşünen Kanadalılar, yurt dışındaki durumun hem riskli hem de istikrarsız olduğunu bilmelidir. Kanada'ya dönmenin muhtemelen gecikmeler ve güçlükler içereceğini de unutmamalılar." dedi.