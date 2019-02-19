Son Dakika Haberleri: Kanada'da Suriyeli 7 Çocuk Yangında Öldü

Kanada'da Suriyeli 7 Çocuk Yangında Öldü

7 dakika önce

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax'ta bir evde meydana gelen yangında Suriyeli bir ailenin 7 çocuğu hayatını kaybetti.

Kanada'da Suriyeli 7 Çocuk Yangında Öldü, System.String[]
Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax'ta bir evde meydana gelen yangında Suriyeli bir ailenin 7 çocuğu hayatını kaybetti.

Halifax polisinden yapılan açıklamada, kentin Spryfield bölgesindeki Quartz Drive'da bulunan evde sabaha karşı yangın çıktığı ve bir anda evi saran alevler nedeniyle en küçüğü 3 aylık 7 çocuğun öldüğü duyuruldu.

Yangında, çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve babanın da yaralandığı ve tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Suriyeli ailenin, yaklaşık 2 yıl önce Kanada'ya yerleştikleri belirtildi.

Halifax Belediye Başkanı Mike Savage, yaptığı açıklamada, "Bizim de kalbimiz yandı. Dualarımız aile ve sevdikleriyle." ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:16 Kaynak: AA

Kanada, Güncel
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