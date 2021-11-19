Kanada'da tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Kanada'da tarım arazileri sular altında kaldı
19.11.2021 10:49
Sular altında kalmış tarım arazileri (DRONE) Kent sakinlerinden Mike Demers ile röportaj Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi.
Sular altında kalmış tarım arazileri (DRONE)
Kent sakinlerinden Mike Demers ile röportaj Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi. Abbotsford kentinde de etkili olan yağışlar nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı.
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