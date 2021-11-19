Kanada'da tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Sular altında kalmış tarım arazileri (DRONE)

Kent sakinlerinden Mike Demers ile röportaj Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi. Abbotsford kentinde de etkili olan yağışlar nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı.