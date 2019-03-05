Son Dakika Haberleri: Kanada'da Terör Örgütü PKK'ya Para Yardımı Yapan Vakfa Ceza

Kanada'da Terör Örgütü PKK'ya Para Yardımı Yapan Vakfa Ceza

35 dakika önce

TORONTO (AA) – Terör örgütü PKK'nın Kanada'daki paravan vakıflarından Anadolu Kültür Vakfı'nın, Kanada Vergi İdaresi denetçilerinin denetimi sonunda örgüte para yolladığı ortaya çıktı.

Kanada'da Terör Örgütü PKK'ya Para Yardımı Yapan Vakfa Ceza, System.String[]
TORONTO (AA) – Terör örgütü PKK'nın Kanada'daki paravan vakıflarından Anadolu Kültür Vakfı'nın, Kanada Vergi İdaresi denetçilerinin denetimi sonunda örgüte para yolladığı ortaya çıktı.


Merkezi Kanada'nın Toronto kentinde bulunan ve 2011 yılından bu yana "hayır kurumu" statüsü ile halktan para toplayan vakfın hesapları, geçtiğimiz günlerde Kanada Vergi İdaresi (CRA) denetçileri tarafından incelemeye alındı. Kanada Vergi İdaresi müfettişlerinin denetim sonrası hazırladıkları raporda, "vakfın Suriye'deki sivillere, evsiz, aç ve muhtaç kadın ve çocuklara yardım" olarak topladığı paralardan, 160 bin Kanada dolarını (653 bin TL) terör örgütü PKK'ya yolladığı kaydedildi.

Raporda, "PKK'nın, Kanada'nın da kabul ettiği ve ilgili listeye aldığı bir terör örgütü olduğu; dolayısıyla, örgüt kaynaklarının PKK'nın siyasi çabalarını desteklemek için kullanılamayacağı" belirtildi.


Anadolu Kültür Vakfı'nın, PKK'nın veya PKK ile ilişkili grupların açıkça destekleyicisi olduğu kaydedilen CRA raporunda, vakfın "hayır kurumu" statüsünün iptal edildiği de kayıt altına alındı. Buna göre vakıf artık para ya da bağış toplama yetkisine sahip olamayacak.

Vakfın 2011-2014 yılları arasındaki kayıtlarının incelendiği 110 sayfalık denetim raporunun analiz kısmında ise Anadolu Kültür Vakfı için, "PKK ile bağlantılı grupların faaliyetlerini finanse etmek için kayıtlı bir yardım kuruluşu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kanada'da Toronto başta olmak üzere muhtelif kentlerde terör örgütü PKK ve yan kuruluşlarından YPG'yi destekleyen birçok dernek, vakıf ve toplum merkezleri faaliyet gösteriyor.


Kanada Vergi İdaresi (CRA) denetçilerinin 110 sayfalık raporunun orijinal metnine, https://www.scribd.com/document/401065466/Anatolia-Cultural-Foundation
linkinden ulaşılabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Toronto, Kanada, PKK, Güncel
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