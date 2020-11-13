Kanada'da Ubisoft Montreal binasında rehine krizi - Son Dakika

Kanada'nın Montreal kentinde bulunan Ubisoft oyun şirketinin binasında çalışanların rehin alındığı bildirildi. Polisin olay yerine güvenlik çemberine aldığı belirtildi.

Kanada'nın Montreal kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentte faaliyet gösteren Ubisoft adlı ünlü oyun şirketinin binasında, çalışanların rehin alındığı duyuruldu. Montreal polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi. Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, "Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum" dedi. Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi.