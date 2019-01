Kanada'da Üretilen Gıdaların Yarıdan Fazlası Çöpe Gidiyor

Kanada genelinde üretilen gıdaların yarıdan fazlasının, tarladan son tüketiciye kadar olan süreçte ya kaybolduğu ya da çöpe gittiği ortaya çıktı.

Merkezi Toronto'da bulunan Second Harvest isimli kuruluş tarafından yapılan "Önlenebilir Gıda Atıkları Krizi" başlıklı araştırmaya göre, Kanada genelinde üretilen 61,2 milyon ton gıdanın 35,5 milyon tonu (yüzde 58'i) israf ediliyor.



Söz konusu 35,5 milyon tonluk israfın ilk aşaması işleme ve üretim sürecinde gerçekleşiyor. Bu aşamada 21 milyar Kanada doları değerindeki 4,82 milyon ton gıda kaybediliyor ya da israf edilerek tüketim zinciri dışında kalıyor. Tüketici düzeyine gelindiğinde de 10 milyar Kanada doları değerinde 2,38 milyon ton yiyecek çöpe gidiyor.



Otel, lokanta ve toplu yemek yenilen yerler ile paketleme, dağıtım ve raf ömrü gibi nedenlerle toplamda yaşanan kaybın değeri ise 49 milyar Kanada doları olarak hesaplandı.



Araştırmada, bu rakamların her Kanadalıyı 5 ay boyunca beslemek için yeterli miktarda gıda anlamına geldiğine dikkat çekildi. Gıda ürünlerinde yaşanan bu kaybın, Kanada'da yıllık maliyetinin hane başına 1,766 dolar olduğu da kaydedildi.





Çevreye verdiği zarar da yüksek





Bu kadar yüksek rakamlarda yiyeceğin çöpe gitmesinin çevresel etkileri de beraberinde getirmesi, araştırmanın bir başka boyutunu oluşturdu.



Kanada'da her yıl çöpe atılan gıda ürünleri 56,6 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon üretiyor. Araştırmada, atık depolama alanlarındaki yiyeceklerin de çevreye, karbondioksitten 25 kat daha fazla zarar veren metan gazı oluşturduğu belirtiliyor.



Gıda ürünlerinde yaşanan israfın, ilk kez bu denli farklı boyutlarla ele alındığına işaret edilen araştırmada, çöpe gittiği belirtilen yıllık 35,5 milyon tonluk yiyeceğin yüzde 32'sine denk gelen 11,2 milyon tonluk kısmının da kurtarılabilir olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu rakamın, ülke genelindeki az gelirli ailelere gıda olarak geri dönüşümünün sağlanabileceği gibi açlık çeken topluluklara da gönderilebileceği ifade edildi.

