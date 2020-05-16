Kanada'da yaşlı bakımevinde 374 kişi koronaya yakalandı - Son Dakika

Kanada'da bulunan yaşlı bakımevinde 374 kişide korona virüs tespit edildi.

Korona virüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıplarının artmaya devam ettiği Kanada'da yaşlı bakım evindeki tüm sakinlerde ve personelde korona virüs tespit edildi. Kanada'nın Quebec eyaletinde bulunan Vigi Mont-Royal yaşlı bakımevinde 374 kişide korona virüs tespit edildi. Vakaların 226'sını bakımevi sakinleri, 148'i ise bakımevinde çalışan personellerden oluşuyor. Yetkililer, virüsün bakımevi sakinlerine ve çalışanlarına nasıl bulaştığını henüz bilmediklerini açıklarken, bakımevinde yaşayan 64 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini bildirdi. Quebec Halk Sağlığı Direktörü Dr. Horacio Arruda, yaptığı açıklamada bakımevindeki koruma tedbirlerinin, hastanelerdeki seviyede olmadığını ifade etti. Arruda, virüsün yetersiz hijyen önlemleri veya insanların birlikte yemek yemeleri ile yayılmış olabileceğini dile getirirken, havalandırma sisteminde yaşanan bir arıza nedeni ile bu kadar hızlı yayılmış olabileceğine dikkat çekti.

Uzmanların, yaptığı araştırma sonucunda çalışanların uygun koruyucu kıyafet giydikleri halde virüse yakalandıklarının ortaya çıkmasının ardından, bakımevinde hava kalitesi test edildi. Uzmanlar, bakımevinde bulunan odaların bazılarında havada virüs partikülleri bulunduğunu açıkladı.

Kanada'da toplam korona virüs vaka sayısı 75 bin 4'e, hayatını kaybedenler ise 5 bin 595'e yükseldi. - QUEBEC