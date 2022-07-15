Kanada'da Yerli Halk Kanolarıyla Geçit Töreni Yaptı

VANCOUVER, 15 Temmuz (Xinhua) -- Kanada 'nın British Columbia eyaletinde yer alan Vancouver 'daki Bilim Dünyası'nda Kutsal Yolculuk sergisinin açılışı dolayısıyla yerli halk kanolarıyla bir geçit töreni yaptı. Kutsal Yolculuk, ülkenin kuzeybatı kıyısındaki kano kültürlerini ve yerli halkın yaşam biçimini betimleyen bir sergidir.

Kaynak: Xinhua

Vancouver, Kanada, Güncel, Son Dakika

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