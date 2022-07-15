Kanada'da Yerli Halk Kanolarıyla Geçit Töreni Yaptı - Son Dakika
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Kanada'da Yerli Halk Kanolarıyla Geçit Töreni Yaptı

15.07.2022 13:40
Kanada'da Yerli Halk Kanolarıyla Geçit Töreni Yaptı

VANCOUVER, 15 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Vancouver'daki Bilim Dünyası'nda Kutsal Yolculuk sergisinin açılışı dolayısıyla yerli halk kanolarıyla bir geçit töreni yaptı.

VANCOUVER, 15 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Vancouver'daki Bilim Dünyası'nda Kutsal Yolculuk sergisinin açılışı dolayısıyla yerli halk kanolarıyla bir geçit töreni yaptı. Kutsal Yolculuk, ülkenin kuzeybatı kıyısındaki kano kültürlerini ve yerli halkın yaşam biçimini betimleyen bir sergidir.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Vancouver'daki False Creek'te bir kano geçit töreni sırasında kürek çeken yerli halk, 14 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Vancouver'daki False Creek'te bir kano geçit töreni sırasında kürek çeken yerli halk, 14 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Vancouver'daki bir kano geçit töreninde Bilim Dünyası'nın önünden geçen yerli kanolar, 14 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Vancouver, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Yerli Halk Kanolarıyla Geçit Töreni Yaptı - Son Dakika

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