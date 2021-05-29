Üye Girişi
Kanada'da yerlilerin kaldığı eski yatılı okulda toplu mezar bulundu - Son Dakika

Kanada'da yerlilerin kaldığı eski yatılı okulda toplu mezar bulundu

29.05.2021 11:45
Kanada'da yerlilerin kaldığı eski yatılı okulda toplu mezar bulundu, System.String[]

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletindeki yerlilerin kaldığı eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarını içeren toplu mezar bulundu.

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletindeki yerlilerin kaldığı eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarını içeren toplu mezar bulundu.

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlandı. Kamloops kentindeki topluluğun temsilcisi Rosanne Casimir, ön bulguların okul yöneticileri tarafından "belgelenmeyen bir kayıp" olduğunu belirtti. Casimir, "Bildiğimiz kadarıyla bu kayıp çocukların ölümleri belgelenmedi. Bazıları 3 yaşında olacak kadar küçüktü" dedi. British Columbia eyaleti Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe de bilgi toplama sürecinin başında olduklarını kaydetti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ülke gündemine oturan olayın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yatılı okulundan gelen haberlerden dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "Bu, ülkemiz tarihinin o karanlık ve utanç verici döneminin acı verici bir hatırlatıcısı" ifadelerini kullandı.

Kanada Yerli Halklarla İlişkiler Bakanı Carolyn Bennett da yatılı okulların "utanç verici" bir sömürge politikasının parçası olduğunu dile getirdi.

Kanada'da yatılı okullar, 19. ve 20. yüzyıllarda yerli gençleri asimile etmek amacıyla hükümet ve dini yetkililer tarafından işletilen zorunlu okullardı. Kamloops'taki yatılı okul ise ülkedeki yerli yatılı okulu sisteminin en büyüğü olarak biliniyordu. 1890'da Roma Katolik idaresi yönetiminde açılan okulun, 1950'lerde 500 civarında öğrencisi bulunduğu belirtiliyor. 1969'da ise merkezi hükümet, okulun yönetimini devralmış, okul 1978'e kadar faaliyet göstermişti.

Ülkedeki çalışmalara göre 1863'ten 1998'e kadar 150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden alınarak bu okullara yerleştirildi. Çocukların genellikle kendi dillerini konuşmalarına ya da kültürlerini yaşamalarına izin verilmediği belirtilirken, birçoğunun kötü muamele ve istismara maruz kaldığı tespit edildi. 2008 yılında söz konusu uygulamaların yol açtığı etkileri belgelemek için kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, yürüttüğü çalışmalar sonucu çok sayıda yerli çocuğun "asla kendi topluluklarına geri dönmediğini" ortaya koydu. 2015'te yayınlanan dönüm noktası niteliğindeki raporda, okullardaki sistemin "kültürel soykırım" anlamına geldiğini ifade edildi.

2008 yılında ise Kanada hükümeti söz konusu sistem için yerli halktan resmi olarak özür dilemişti. - OTTAWA

Kızılderili, Adli Tıp, Britanya, Kanada, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanada'da yerlilerin kaldığı eski yatılı okulda toplu mezar bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saat için 6 milyon lira ödedi Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saat için 6 milyon lira ödedi Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti Beşiktaş'ta yönetim, Aboubakar ile pazarlık yapmaktan yoruldu Beşiktaş'ta yönetim, Aboubakar ile pazarlık yapmaktan yoruldu Köprüden atlayacakken, vatandaşlar tarafından son anda yakalandı Köprüden atlayacakken, vatandaşlar tarafından son anda yakalandı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı 2 günde 565 bin kişi esnafa hibe desteği için başvurdu 2 günde 565 bin kişi esnafa hibe desteği için başvurdu Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döken muhtarın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döken muhtarın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:58 İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak
11:56 Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saat için 6 milyon lira ödedi
11:55 Partneri Murat Özarı'dan, Fikret Engin paylaşımı: Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim
11:34 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı
11:33 Beşiktaş'ta yönetim, Aboubakar ile pazarlık yapmaktan yoruldu
11:23 Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi
11:08 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
11:06 Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı
10:44 Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın
10:36 2 günde 565 bin kişi esnafa hibe desteği için başvurdu
İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak         
11:58
Partneri Murat Özarı'dan, Fikret Engin paylaşımı: Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim Partneri Murat Özarı'dan, Fikret Engin paylaşımı: Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim         
11:55
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı         
11:35
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu         
11:08
Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı         
10:56
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı         
10:16
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi         
09:30
Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı         
09:26
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 12:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanada'da yerlilerin kaldığı eski yatılı okulda toplu mezar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement